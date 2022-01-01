2021’in en çok aranan 5 tarifi!

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ŞEF ARDA TÜRKMEN’DEN...

KIYMALI TACO





(2 kişilik)

NE LAZIM?

- 2 lavaş

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 250 gr süzme yoğurt

Kıymalı harç için;

- 150 gr kıyma

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı ketçap

Domates salsa için;

- 1/2 kırmızı soğan (kabaca doğranmış)

- 1 domates (kabaca doğranmış)

- 1 kırmızı acı biber (kabaca doğranmış)

- 1 tutam taze kişniş yaprağı

- 1 tatlı kaşığı lime suyu

- 1/2 su bardağı mısır

- Tuz, karabiber

Avokado sos için;

- 1 avokado

- 1/2 lime suyu

- Karabiber

NASIL YAPARIM?

- Halka şeklindeki bir kalıp yardımıyla lavaştan dilediğiniz taco boyutunda yuvarlaklar elde edin. Tereyağını eritin ve lavaşların her iki tarafına da fırçayla sürün.

- Muffin kalıbını ters çevirin, taco şekli verdiğiniz yani içe doğru büktüğünüz lavaşları her bir çıkıntının arasına yerleştirin. 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 8 dakika pişirin.

- Kıymalı harç için tavada tereyağını eritip kıymayı ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp sotelemeye devam edin. Ketçabı da ilave edip karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın.

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- Avokadoyu küp küp doğrayıp bir kâseye alın. Lime suyunu ve karabiberi ekleyin. Kaşığın arkasıyla hafifçe ezerek sos kıvamına getirin.

- Domates salsa için mısır dışındaki tüm malzemeleri mutfak robotunda birkaç tur çekin. Bir kâseye alın ve mısırları ekleyin.

- Taco şekli verip pişirdiğiniz lavaşlara 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, avokado sos, kıymalı harç ve domates salsa koyun, üzerini mısır ve doğranmış soğanla süsleyin.

ÇİKOLATALI SUFLE

(4-6 kişilik)

NE LAZIM?

- 200 gr bitter çikolata

- 2 yumurta sarısı

- 4 yumurta beyazı

- 150 gr toz şeker

- 250 ml krema

- 250 ml süt

- 70 gr un

- 20 gr buğday nişastası

- 50 gr kakao

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

Kapları yağlamak için;

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 3-4 yemek kaşığı toz şeker

NASIL YAPARIM?

- Kaynar su dolu bir tencerenin üzerine suya değmeyecek şekilde yerleştirdiğiniz başka bir kabın içerisinde çikolatayı benmari usulü eritin. Eridikten sonra kakaoyu ilave edip karıştırın.

- Bir kapta yumurta sarılarını 150 gram toz şekerle çırpın. Un ve nişastayı ekleyip kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

- Krema ve sütü kısık ateşte ısıtın. Altını kapatıp vanilyayı ekleyin. Isınmış sütü yumurta sarılı karışıma azar azar ilave edin. Sürekli karıştırarak birbirine yedirin.

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- Karışımı bir tel süzgeç yardımıyla tencereye süzün. Kısık ateşte sürekli karıştırın, sos kıvamını alana kadar pişirin.

- Ateşten alıp bir kâseye transfer edin ve azar azar çikolatalı karışımı ilave ederek ikisini harmanlayın. En son kabartma tozu ekleyin.

- Başka bir kapta mikser yardımıyla yumurta beyazlarını çırpın. Köpük kıvamına gelen yumurta beyazlarını spatula yardımıyla çikolatalı karışıma yedirin.

- Sufle kaplarını tereyağıyla yağladıktan sonra içlerini ince bir tabaka toz şekerle kaplayın. Yaklaşık 1 parmak pay kalacak şekilde kâseleri sufle karışımıyla doldurun.

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- 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Tencerede yapmak isterseniz, kalıpları geniş bir tencereye yerleştirin. Yarı hizalarına gelecek şekilde kaynar suyla doldurun. Sufle kalıplarının içerisine su gelmemesine dikkat edin. Tencerenin ağzını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 10 dakika pişirin.

- Sufleler sıcakken damak tadınıza göre pudra şekeri ve kremayla servis edin.

GÜLLAÇ





(6-8 kişilik)

NE LAZIM?

- 1 paket güllaç

- 1.25 litre süt

- 2 su bardağı toz şeker

- 1/4 bardak gül suyu

- Antep fıstığı, ceviz ve meyve şekeri

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NASIL YAPARIM?

- Tencereye sütü ve şekeri koyun. Sürekli karıştırarak şeker eriyene kadar ısıtın. Süt parmağınızı yakmayacak kadar ısındıktan sonra ateşten alın ve içine gül suyunu ekleyin.

- Yüksek kenarlı bir tepsiye ılık sütü koyun. Güllaç yapraklarını bu tepsideki süte batırıp ıslatacağız.

- Güllacı servis edeceğiniz kabın dibine bir kepçe süt dökün. Güllaç yapraklarının yarısını teker teker tepsideki ılık süte batırıp çıkarın. Çıkardığınız yaprağı hemen diğer servis kabına yerleştirin. Her yaprağın arasına yarım kepçe süt koyun. Hafifçe ufalanmış kuruyemiş tercihinizi ilk katmanın üzerine serpiştirin.

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- Kalan güllaç yapraklarını da tek tek süte batırıp aynı şekilde tepsiye üst üste dizin. Artan sütü güllaçların üstüne gezdirdikten sonra genişçe bir kapağı üzerine kapatın. Güllaç yaprakları sütü iyice eminceye kadar bekletin. Buzdolabında soğutup, Antep fıstığı ve meyve şekeriyle süsleyip servis edebilirsiniz.

PASTA VE EKMEKÇİLİK EĞİTMEN ŞEFİ GİZEM GEDİK’TEN...

TULUMBA TATLISI





(6-8 kişilik)

NE LAZIM?

- 175 gr un

- 120 ml su

- 1 tatlı kaşığı tereyağı

- 1 çay kaşığı şeker

- 2 tutam tuz

- 1.5 yumurta

- 1 yemek kaşığı irmik

Şerbet için;

- 240 ml su

- 400 gr şeker

- 1 yemek kaşığı limon suyu

NASIL YAPARIM?

- Şerbet için şeker ve suyu bir tencereye alın, kaynamaya başladığında altını kısıp 10-15 dakika kadar pişirin. Limon suyunu ekleyip soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına koyup iyice soğumasını bekleyin.

- Su, tereyağı, şeker ve tuzu bir tencereye alıp 1 dakika kadar kaynatın.

- Ocaktan alıp unu ilave edin ve spatulayla ezerek karıştırın. Tekrar ocağa alın ve tencerenin tabanında ince bir tabaka oluşana kadar 1-2 dakika sürekli karıştırarak pişirin.

- Hamuru tencereden alıp soğumaya bırakın.

- Soğuyan hamura yumurtaları ilave edip el mikseriyle çırpın. Sonra da irmiği katın.

- Hamuru ucuna yıldız uçlu duy yerleştirilmiş sıkma torbasına alın.

- Tencereye ayçiçeğiyağını ekleyip çok kızgın olmayacak kadar ısıtın. Sıkma torbasındaki hamuru yağın içerisine istediğiniz büyüklükte sıkın. Tulumbalar yüzeye çıkana kadar hiç karıştırmayın.

- Altın sarısı olduklarında kevgirle alıp soğuk şerbetin içine koyun. 1-2 dakika şerbette beklettikten sonra çıkarın.

SOĞUK BAKLAVA





(6-8 kişilik)

NE LAZIM?

- 1 paket baklavalık yufka

- 150 gr tereyağı

- 120 gr toz Antep fıstığı

- 120 gr sütlü çikolata

Şerbeti için;

- 400 ml süt

- 200 ml krema

- 300 gr şeker

- 1 paket vanilya

NASIL YAPARIM?

- Şerbet için süt, krema, vanilya ve şekeri bir tencereye alın. Kaynamaya başladığında altını kısın ve 5-6 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına koyup iyice soğumasını bekleyin.

- Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerinde biriken köpükleri kaşıkla alın.

- Baklavayı sunacağınız borcamı yağlayın. Baklavalık yufkaları borcam boyutunda kesin. Her birini fırça yardımıyla yağlayıp yarısını borcama dizin.

- Üzerine toz fıstık serpin ve kalan yufkaları üzerine yerleştirin. Bıçakla kare şeklinde parçalara kesip üzerine tekrar tereyağı gezdirin. 170-180 dereceye ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin.

- Fırının derecesini 150 dereceye düşürüp 25-30 dakika daha pişirin.

- Fırından çıkarıp birkaç dakika bekledikten sonra soğuk şerbeti üzerine gezdirin. 1-2 saat bekleyin.

- Çikolatayı buzlukta 15-20 dakika dondurun. Rondo’dan çekip baklavanın üzerine yayın.

- Buzdolabında 3 saat soğutun, sonra üzerine kakao serpin.