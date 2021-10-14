Kuruluş Osman 66. son bölüme Mihail Koses yakayı ele verdi! İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 13 Ekim akşamı yayınlanan dizide heyecanlı gelişmeler yaşandı. Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada zekice bir oyun kurarken, Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE EKRANI
KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜMDE NELER OLDU?
'Kuruluş Osman'ın 66'ncı bölümünde, Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır. Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.
Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar. Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir. BALA HATUN VE
Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir! Bala Hatun'un "Bu obanın baş hatunu benim" çıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
"Türk asla esir olmaz"— atv (@atvcomtr) October 13, 2021
Kuruluş Osman 67. Bölüm Fragmanı
Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de 📺#KuruluşOsman @Kurulusosmanatv pic.twitter.com/xpBlisfZL6
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