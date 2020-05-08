Kuruluş Osman 20. bölüm kesintisiz izle - Kuruluş Osman full izle linki
Kuruluş Osman 20. bölümü 6 Mayıs Çarşamba akşamı izleyicilerle buluştu. Yeni karakterlerin dahil olduğu Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde obada nefes kesen anlar vardı.Osman Bey'in Aygül tarafından ihanete uğrayarak Alişar'a esir düştüğü 20'nci bölüm sosyal medyaya da konu oldu. Başta bu sahne olmak üzere tüm detayları merak edenler izleyiciler, Kuruluş Osman 20. bölümü kesintisiz izlemenin yolunu araştırıyor. İşte Kuruluş Osman 20. bölüm kesintisiz izle linki ve son bölümde yaşananların kısa bir özeti...
Kuruluş Osman son bölümüyle hafızalardaki yerini koruyor. Tarihi dizinin bu haftaki bölümünde, itibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte yeni planlar içerisindeydi. İhanete uğrayan Osman Bey, Alişar'ın eline düştü. Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. Tüm bu gelişmeleri kaçıran izleyiciler Kuruluş Osman 20. bölümü internetten izlemenin yollarını arıyor. Kuruluş Osman 20. bölümün tamamı....
KURULUŞ OSMAN 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kayı Obası’nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey’in Dündar’a söylediği “Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin” sözleri merak yarattı. “Kayı Obası’ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak”, “Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçti”, “Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?” “Osman Bey, Alişar’ın elindeki Prenses Adelfa’yı kurtarabilecek mi?” “İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır’la birlikte nasıl bir oyun kuracak”, “Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?”
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