Konser sonrası hayatını kaybetmişti! Ozzy Osbourne'nun ölüm nedeni belli oldu

Kariyerine 1970'lerde heavy metal grubu Black Sabbath ile başlayan Ozzy Osbourne, 22 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Efsanevi heavy metal rockçısı Osborne'nun ölüm nedeni açıklandı. 2019 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulan Black Sabbath solisti, ölümünün ardından düzenlenen rapora göre, kalp krizi, koroner arter hastalığı ile otonomik disfonksiyonlu Parkinson hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Ozzy’ye ailesi ve çok sayıda rock efsanesinin katıldığı özel bir cenaze töreniyle toprağa verildi. 72 yaşındaki eşi Sharon ve çocuklarına, Gerrards Cross yakınlarındaki 250 dönümlük aile arazisinde düzenlenen törende Marilyn Manson ve Ozzy'nin baş gitaristi Zakk Wylde gibi yıldızlar eşlik etmişti.

“NASIL HİSSETTİĞİMİ BİLEMEZSİNİZ”

Ölümünden üç hafta önce gerçekleşen konserde, 2005'ten beri ilk kez Black Sabbath'taki grup arkadaşlarıyla bir araya geldi. Back To The Beginning konseri için 42.000'den fazla hayran mekanı doldurdu ve son konuşmasında kalabalığa "Nasıl hissettiğimi bilemezsiniz, kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim" diye seslenmişti.

ÖLÜMÜNÜ AİLESİ DUYURMUŞTU

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ölümü şöyle duyurulmuştu: “Sevgili Ozzy Osbourne’un bu sabah aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle açıklıyoruz. Ailesi son anlarında yanındaydı ve etrafı onu sevenlerle çevriliydi. Bu zor zamanda aile mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz.”

BLACK SABBATH SOLİSTİ OZZY OSBOURNE KİMDİR?

John Michael "Ozzy" Osbourne 3 Aralık 1948 yılında Birmingham'da doğdu. 1970'lerde heavy metal grubu Black Sabbath'ın vokalisti olarak ünlendi. 1979'da Black Sabbath'tan kovulduktan sonra solo kariyerine başladı ve 13 stüdyo albümü yayımladı. İlk 7 albümünün hepsi 2 milyondan fazla satarak ABD'de Multi-Platinum ödülleri kazandı. Osbourne, kovulduğu Black Sabbath grubuyla ilerleyen dönemde çeşitli etkinliklerde bir araya geldi ve 2013'te grupla birlikte "13" albümünü kaydetti.

Grubun ilk albümü Black Sabbath, 13 Şubat 1970 yılında piyasaya çıktı ve de Amerikan müzik listelerinde 8. sıraya kadar yükseldi. Grubun gidiş hattından memnun olmadığını söyleyen Osbourne, yine de grubun son albümü olan Never Say Die! kadrosunda yer aldı ve de 1979 yılının sonunda gruptan kovuldu.

1979 yılının sonunda Arden'in menejerliği altında Osbourne, the Blizzard of Ozz grubunu kurdu. Plak şirketi daha sonra grubun ilk albümünü Blizzard of Ozz olarak adlandırıp, projeyi Osbourne'un solo albümü haline çevirdi. Şarkıları Daisley ve Rhoads ile yazdığı albüm Osbourne'a büyük bir başarı getirdi.

Osbourne'un ikinci albümü Diary of a Madman, Daisley ve Rhoads'a ek olarak Kerslake'ten de şarkılar içeriyordu. "Over the Mountain" ve "Flying High Again" single'ları ile bilinen albümü Osbourne otobiyografisinde en sevdiği albüm olarak tanımladı. 1990'ların başında şarkının yeniden düzenlenmiş hali UK Singles Chart'ta dört numaraya kadar çıktı. 1986'da bas gitarist Phil Soussan ve davulcu Randy Castillo'lu The Ultimate Sin yayınlandı. Yayınladığı dönemde albüm Osbourne'un en iyi liste başarısına sahip albümü oldu.

Jake E. Lee ve Osbourne, 1987'de yollarını ayırdı. O sene Rhoads'ın ölümünün beşinci yılının anısına, 1981'den kalan konser kayıtlarının yer aldığı Tribute albümü yayınlandı. 1988'de Osbourne, Rhoads'un yerini en uzun süre dolduracak gitarist Zakk Wylde'ı keşfetti. Albümün turnesinde Osbourne ve Sabbath'tan grup arkadaşı Geezer Butler ilk kez bir araya geldi ve Just Say Ozzy adlı bir konser EP'sinde ortaklıkları yayınlandı. Aynı yıl Osbourne, Billboard Hot 100 listesinde 8. sıraya kadar çıkan "Close My Eyes Forever" adlı rock balladda Lita Ford ile düet yaptı.

1980'lerdeki başarısını, 1990'larda da sürdüren Osbourne, "Mama, I'm Coming Home" şarkısını içeren No More Tears albümünü 1991'de yayınladı. Osbourne'un son albümü olarak tasarlanan bu albüm, dört tane platin plak kazanırken, Billboard rock listelerinde 10. oldu. Osbourne'un "No More Tours" adlı bu turnesinde ona bas gitarda Alice in Chains'ten Mike Inez ve klavyede Kevin Jones eşlik etmişti.

1995'te Osbourne'un diskografisi yeniden düzenlendi ve CD olarak yayınlandı. Aynı yıl Ozzmosis adını taşıyan bir albüm yaptı ve yeni turnesinin adını bir önceki turnede aldığı emeklilik kararına nazire yaparak "The Retirement Sucks" koydu. Albüm Billboard 200'de dört numaraya kadar çıktı. Aynı yıl altın ve platin plak alan albüm, Nisan 1999'da çifte platin aldı. Bu albüm kadrosunda Wylde, Butler ve davulda Deen Castronovo vardı. Michael Beinhorn'un prodüktörlüğünü yaptığı albümün klavyelerini ise Rick Wakeman çalmıştı. Turnede ise Guns N' Roses'tan teklif aldığı için kararsız kalan Wylde'ın yerine Joe Holmes gitarda yer aldı. 1996'nın başında Butler ve Castronovo'nun yerine önce Inez ve Castillo geri geldi. Daha sonra ise davula Mike Bordin, bas gitara ise Robert Trujillo dahil oldu. 1997'de toplama albüm The Ozzman Cometh yayınlandı.

Ozzfest ile meşgul olan Ossbourne, 2001'de Down to Earth ile uzun bir aradan sonra albüm yayınladı. Aynı yıl altın, 2003'te ise platin plak aldı. "Dreamer", Billboard'ın Mainstream Rock listesinde 10. sırada yer aldı. Kızı Kelly Osbourne ile beraber yorumladıkları Black Sabbath şarkısı "Changes" ile İngiltere single listelerinde bir numara oldu. Böylece Black Sabbath'ın "Paranoid"i ile Ağustos 1970'te listelere girip, dördüncü olduktan 33 sene sonra ilk kez liste başında yer alarak bir rekor kırdı.