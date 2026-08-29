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Son dakika : Komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı... Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama: Koroner yoğun bakımda

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#Cem Yılmaz#Çanakkale#Anjiyo
Son dakika : Komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı... Sağlık Bakanı Memişoğlundan açıklama: Koroner yoğun bakımda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 21:37

Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından Yılmaz’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Son dakika : Komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı... Sağlık Bakanı Memişoğlundan açıklama: Koroner yoğun bakımda

Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

Son dakika : Komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı... Sağlık Bakanı Memişoğlundan açıklama: Koroner yoğun bakımda

Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

Son dakika : Komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı... Sağlık Bakanı Memişoğlundan açıklama: Koroner yoğun bakımda

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 SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

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#Cem Yılmaz#Çanakkale#Anjiyo

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