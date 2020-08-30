Kırmızı Oda yayın tarihi belli oldu! Kırmızı Oda oyuncuları kimler?

TV8'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni tanıtım fragmanı ekranlara geldi. Çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlanan Kırmızı Oda'nın yayınlanan fragmanında, bir kadının evliliğinde yaşadığı sorunları anlatması dikkat çekti.Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, Binnur Kaya ruh doktorunu canlandıracağı Kırmızı Oda 4 Eylül'de TV8 ekranlarında ilk bölümü ile yayınlanacak.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümü 4 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak.

KIRMIZI ODA FRAGMANI YAYINLANDI

Kırmızı Oda dizisinin 5. tanıtım fragmanı ekranlara geldi. İşte, Kırmızı Oda yeni tanıtım fragmanından görüntüler;

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Yakında ekran macerasına başlayacak olan Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu arasında, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!