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Kelebek
Haber Giriş: 17.06.2021 - 01:21 | Son Güncelleme:

Kıraç'tan ilginç çıkış: "Özür diliyorum! Tamamen ben sorumluyum"

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Kıraç'tan ilginç çıkış: "Özür diliyorum! Tamamen ben sorumluyum"

Milli Takım için "Haydi" şarkısı besteleyip birçok kişiden tepki alan Kıraç, Türkiye'nin Galler'e de yenilmesinin ardından Twitter hesabından, "Özür diliyorum! Milli Takım'ın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum" paylaşımı yaptı.

Kıraç 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın yenilgisi ile ilgili özür dilediği bir paylaşım yaptı. Kıraç'ın paylaşımı şöyle;

"Özür diliyorum! Milli takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden 'milli' takıma milli duyguları öne çıkaran, Mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden "marş" yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden."

Türk Milli Takımı için 'Haydi' şarkısını besteleyen Kıraç, hazırladığı şarkıyı Twitter hesabından "Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçiksiniz" ifadeleriyle paylaşmıştı. Bu paylaşımının ardından birçok Twitter kullanıcısı tarafından tepki gösterilmişti.

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