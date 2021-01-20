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Haber Giriş: 20.01.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

“Zoraki Misafir” ile güldürecek

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“Zoraki Misafir” ile güldürecek
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Zehra Yılmaz, “Zoraki Misafir” adlı komedi filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu gibi usta isimlerle filmlerde rol alan ünlü oyuncu Elif karakterine hayat verecek.

Zehra Yılmaz, “Zoraki Misafir” filmiyle hayranlarını güldürecek. Aralık ayında çekimleri yapılan, senaryosunu Giray Altınok’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu filmde ünlü oyuncu Elif karakterine hayat verecek. Kadrosunda Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu gibi usta oyuncuların yer aldığı “Zoraki Misafir”, gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun, satın aldığı format ve sonrasında yaşanan komik olayları hikaye ediniyor.

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