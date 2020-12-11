Son Güncelleme:
Ziynet Sali'den yeni sürprizler
Spotify Türkiye listelerinde en çok dinlenen 3 kadın arasında yer alan Ziynet Sali’nin Kalbim Tatilde isimli şarkısı, Youtube’da da 100 Milyon’un üzerinde dinlendi.
Sali, 2021’de yeni albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Sanatçı 2019’da Spotify verilerine göre Meksika’da en çok dinlenen Türk sanatçı seçilerek ülkeden özel bir davet almıştı. Türkiye’de en çok dinlenen 5 sanatçıdan biri olan şarkıcı 25 Aralık'ta JoJo’nun ilk kez canlı olarak düzenleyeceği dijital konserilerindeki ilk performansı gösterecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle