Ziynet Sali'den yeni sürprizler

Sali, 2021’de yeni albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Sanatçı 2019’da Spotify verilerine göre Meksika’da en çok dinlenen Türk sanatçı seçilerek ülkeden özel bir davet almıştı. Türkiye’de en çok dinlenen 5 sanatçıdan biri olan şarkıcı 25 Aralık'ta JoJo’nun ilk kez canlı olarak düzenleyeceği dijital konserilerindeki ilk performansı gösterecek.