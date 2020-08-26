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Haber Giriş: 26.08.2020 - 12:10 | Son Güncelleme:

Ziflioğlu'ndan ‘Kayıp Zamanın Çocukları -İstanbullu Bulgarlar’

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Ziflioğlu'ndan ‘Kayıp Zamanın Çocukları -İstanbullu Bulgarlar’
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Gazeteci- yazar Vercihan Ziflioğlu'nun ‘Kayıp Zamanın Çocukları -Istanbullu Bulgarlar’ adlı çalışması kitabevi raflarında yerini aldı. Ziflioğlu, kitabında beş asırdır İstanbul'da yaşayan Bulgarlar'ı mercek altına alıyor.

Kuzey Işığı Yayınları etiketiyle okura sunulan ‘Kayıp Zamanın Çocukları -Istanbullu Bulgarlar’ adlı kitabın ön sözü ise İsveçli ünlü tarih Profesörü David Gaunt'un kaleminden çıktı. 

Ziflioğlundan ‘Kayıp Zamanın Çocukları -İstanbullu Bulgarlar’

Bulgarlar henüz haritalar ulus-devletler arasında paylaşılmadan önce bugünkü Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan topraklarından imparatorluk başkenti olan İstanbul'a göç ettiler. Gelenlerin neredeyse hepsi zanaâtkar, sütçü, bostancı yada kaftancıydı. İşte kitap bütün bu süreçte yaşanan tarihsel gelişmeleri ele alıyor. 

 
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