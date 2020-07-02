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Haber Giriş: 02.07.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Zeynep Özbatur Atakan, Oscar jürisinde

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Zeynep Özbatur Atakan, Oscar jürisinde
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Zeynep Özbatur Atakan, Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne kabul edilen ilk Türk yapımcı oldu.

20 yıldan uzun süredir sinema dünyasında yer alan Zeynep Özbatur Atakan, Oscar ödüllerine de karar veren akademiye davet edildi. Hürriyet'in haberine göre Avrupa ve Asya Akademisi’ne 10 yıldır üye olduğunu açıklayan Atakan Akademi’ye kabul edilen 5’inci Türk oldum. Daha önce Nuri Bilge Ceylan, Gökhan Tiryaki, Harika Uygur ve Deniz Gamze Ergüven var. Yapımcı olarak ise kabul edilen ilk Türk’üm” diye konuştu.

takan’ın yapımcılığını üstlendiği Üç Maymun, Kış Uykusu, Ahlat Ağacı ve Burası Cennet Olmalı filmleri Oscar’a aday adayı olmuştu. Zeynep Özbatur Atakan üyeliğinin kendisi için sürpriz olduğunu belirtti.

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