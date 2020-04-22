Zeynep Elçin: Soyut resimler çiziyorum

“Her gün devamlı yaptığım aktivitelerim yok. Bir günümü kitap okuyarak geçiriyorsam, ertesi gün sadece bilgisayarın başında oluyorum ya da soyut resimler çiziyorum. Resme dair yeteneğimin olduğunu yeni keşfettim. Belki bu süreç kendimizi ve ailemizi daha iyi anlamamıza vesile olacak. Umarım bu günleri en kısa sürede atlatırız. Sonrasında da paylaşarak birlik ve beraberlik içinde yaşamayı öğreniriz.”





