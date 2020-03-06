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Haber Giriş: 06.03.2020 - 07:46,Son Güncelleme:/

Zengo bugün vizyonda

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Zengo bugün vizyonda
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BAŞROLÜNDE Instagram’da yayınladığı komik videolarla ünlenen Yasemin Sakallıoğlu’nun oynadığı “Zengo” filmi bugün vizyona giriyor.

Sakallıoğlu’nun senaryosunu da yazdığı komedi filmi, Şahan Gökbakar ve Müge Manuş’un yönetmenliğinde çekildi. Çamaşırhane Film yapımı “Zengo”, ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran Zerrin’in, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü Menkıbe ile olan rekabetini beyazperdeye taşıyacak.

 

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