Zengo bugün vizyonda

Sakallıoğlu’nun senaryosunu da yazdığı komedi filmi, Şahan Gökbakar ve Müge Manuş’un yönetmenliğinde çekildi. Çamaşırhane Film yapımı “Zengo”, ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran Zerrin’in, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü Menkıbe ile olan rekabetini beyazperdeye taşıyacak.