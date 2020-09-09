Zeki Sincar'dan yeni film

Buğra Kekik’in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini Erkan Çelik ve Esma Nur Aydemir paylaşıyor.

16 Ekim’de vizyona girecek filmle ilgili Zeki Sincar, “Ekonominin olumsuz etkilendiği bu süreçte durup beklemenin sektörde kapanmaz yaralar açacağını düşündük. Sektörün üretmeye devam etmesi gerekiyordu. Önlemlerimizi alıp çekimlere başladık” dedi.







