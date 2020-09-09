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Haber Giriş: 09.09.2020 - 11:52 | Son Güncelleme:

Zeki Sincar'dan yeni film

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Zeki Sincar'dan yeni film
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Zeki Sincar Production’un yapımcılığını üstlendiği korku filmi “Ceberruh”un çekimleri İstanbul Çatalca’da başladı.

Buğra Kekik’in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini Erkan Çelik ve Esma Nur Aydemir paylaşıyor.
16 Ekim’de vizyona girecek filmle ilgili Zeki Sincar, “Ekonominin olumsuz etkilendiği bu süreçte durup beklemenin sektörde kapanmaz yaralar açacağını düşündük. Sektörün üretmeye devam etmesi gerekiyordu. Önlemlerimizi alıp çekimlere başladık” dedi.

Zeki Sincardan yeni film



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