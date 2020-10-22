MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri"Zehir" ilk kez İstanbul'da
GeriKeyif "Zehir" ilk kez İstanbul'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 22.10.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

"Zehir" ilk kez İstanbul'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Zehir" ilk kez İstanbul'da
Abone Olgoogle-news

Daha önce 15 farklı ülkede sahnelenen Zehir adlı oyun, Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşuyor.

Lot Vekemans'ın yazdığı, Şaban Ol'un yönettiği oyunun ilk gösterimi Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde yapıldı.

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardırdan ayrılan çiftin yıllar sonra yeniden bir araya gelmek zorunda kalmasınıanlatan oyunda COVID 19 tedbirleri kapsamında iki farklı sanatçı ekibi yer alıyor.

İlk ekipte Sevinç Erbulak ve Ahmet Saraçoğlu, ikinci ekipte Aslıhan Kandemir ve Eraslan Sağlam sahneye çıkıyor.

Kadın ve erkek dünyasının bakış açısına odaklanan Zehir, 24, 27, 29 ve 31 Ekim tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle