"Zehir" ilk kez İstanbul'da
Daha önce 15 farklı ülkede sahnelenen Zehir adlı oyun, Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşuyor.
Lot Vekemans'ın yazdığı, Şaban Ol'un yönettiği oyunun ilk gösterimi Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde yapıldı.
Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardırdan ayrılan çiftin yıllar sonra yeniden bir araya gelmek zorunda kalmasınıanlatan oyunda COVID 19 tedbirleri kapsamında iki farklı sanatçı ekibi yer alıyor.
İlk ekipte Sevinç Erbulak ve Ahmet Saraçoğlu, ikinci ekipte Aslıhan Kandemir ve Eraslan Sağlam sahneye çıkıyor.
Kadın ve erkek dünyasının bakış açısına odaklanan Zehir, 24, 27, 29 ve 31 Ekim tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde olacak.
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