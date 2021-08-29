Zafer Haftası konserinde Ceylan Ertem rüzgarı esti

Ünlü sanatçı ve besteci Ceylan Ertem, Kartal’da sevenleriyle buluşurken, sevilen şarkıları ve bestelerini seslendirdi. Konserde Ceylan Ertem'le engelli bir dinleyicisinin birlikte seslendirdikleri düet şarkı geceye damgasını vururken konser alanında duygusal anlar yaşanmasına da neden oldu. Kartal Meydanı’nı hınca hınç dolduran Ceylan Ertem hayranları müzik ziyafeti çektiler.

“Konsere hasretlik son buldu”

Saatler akşam dokuzu gösterdiğinde Kartal Meydanı bir büyük konsere daha ev sahipliği yaptı. İlk gün gerçekleşen Ceza konserinin ardından ikinci gün sahne alan isim şarkıcı ve besteci Ceylan Ertem oldu. Ünlü DJ Kadir Çetin’in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte Ceylan Ertem birbirinden güzel seslendirdiği şarkı ve besteleri ile Kartallı sevenleriyle buluştu. Pandemi nedeniyle ertelenen konserlere hasret olan Kartallılar günün kapanış etkinliğinde müziğin ve eğlencenin keyfini yaşayarak Zafer Haftası coşkusunu yaşadılar. Konserde Ceylan Ertem'le engelli bir dinleyicisinin birlikte seslendirdikleri düet şarkı geceye damgasını vururken konser alanında duygusal anlar yaşanmasına da neden oldu.

En lezzetli yemek tarifleri burada