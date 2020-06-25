Yunanistan’dan Ata demirer’e övgü

Skai televizyonu, Kanal D’de yayınlanan Ercan Saatçi’nin “Çok Akustik” programında Ata Demirer’in Yunanca şarkı söylemesine geniş yer verdi. Demirer’in programda “Anikse” (Pencereyi Aç) şarkısını neredeyse tümünü yayınlayan Skai’da “Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından biri. Sosyal medyada 10 milyondan fazla takipçisi var. Yunan şarkılarını çok doğru aksanla söylüyor. Söylediği şarkıyı çok iyi çalışmış. İlişkilerin gergin olduğu dönemde, böyle insanlara önem vermek gerek. Çok iyi” yorumları yapıldı.





