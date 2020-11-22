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YouTube'da 1 günde ilk 100'e girdi
Tuğba Yurt, yeni şarkısı “Sığınak”a çektiği klibi müzikseverlerle buluşturdu. Klip,Youtube’un “1 günde en çok görüntülenen videolar” listesinde ilk 100’e girdi. Çalışma, listede 82’nci sırada yer aldı.
Tuğba Yurt, albüme ismini veren ‘Sığınak’ adlı şarkınını sevenlerinden gelen yoğun istek üzerine kliplendirmişti. Sözü Canan Sezgin’e, müziği Beyza Durmaz ve Ali Cem Çehreli ’ye , düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait şarkısına istek üzerine Mustafa Özen yönetiminde İstanbul sokaklarında klip çekmişti.
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