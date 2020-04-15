Yörük kızı Rukiye

Filmde Rukiye adında bir kadını canlandıran Zeynep Elçin, rolü için kilo aldı: “Rukiye’nin emzirmeye devam ettiği 2 yaşında Bayram adında bir oğlu var. Rol için sağlıklı, dolgun bir yüze ihtiyacım vardı. Ben de 10 kilo aldım.”

Oyuncu ayrıca çekim öncesi Yörüklerin yaşamını yakından görmek için bir süre onlarla birlikte çadırda yaşadı: “Silifke’de, Yörük çadırında yaşayan çok tatlı bir aileyle kaldım. Birlikte ekmek yaptık, süt sağdık, keçi yemlemeye çıktık. Onlara müteşekkirim.”





