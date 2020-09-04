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Haber Giriş: 04.09.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Yönetmen Ferzan Özpetek'e İtalya'dan ödül

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Yönetmen Ferzan Özpetek'e İtalya'dan ödül
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İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneğinin "Özel Ödülü"ne layık görüldü.

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği'nin (SIAE) "Özel Ödülü"ne layık görüldü.

77. Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneğinin (SIAE) geleneksel ödül töreni gerçekleştirildi.

Lido Yarımadası'ndaki Excelsior Hotel'de yapılan törende, İtalyan sinemasının yeni klasiği olarak tanımlanan Özpetek’in, 20 yıldır hayatı farklı açılardan fotoğrafladığı ve Türkiye’den getirdikleriyle içinde bulunduğu toplumu besleyen bir yazar ve yönetmen olması dolayısıyla SIAE Özel Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi.

Özpetek, daha önce Marco Bellochhio, Paolo Sorrentino gibi ünlü yönetmenlerin layık görüldüğü ödülü almış oldu.

Yönetmen Özpetek, tören sonrasında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinema, tiyatro, kitap gibi pek çok alanda bugüne kadar verdiği eserler dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğünü ifade ederek, "Çok güzel bir duygu böyle bir ödülü almak. Çok mutlu oldum, çok onur duydum." dedi.

Kariyerindeki 13'üncü uzun metraj filmi "Şans Tanrıçası"nı geçen aralıkta vizyona koyan Özpetek, haziran ayında da üçüncü romanı "Bir nefes gibi"yi çıkarmıştı.

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