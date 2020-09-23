MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriYol Arkadaşım filminin konusu ne? İşte Yol Arkadaşım'ın konusu ve oyuncuları!
GeriKeyif Yol Arkadaşım filminin konusu ne? İşte Yol Arkadaşım'ın konusu ve oyuncuları!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 23.09.2020 - 13:00 | Son Güncelleme:

Yol Arkadaşım filminin konusu ne? İşte Yol Arkadaşım'ın konusu ve oyuncuları!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yol Arkadaşım filminin konusu ne? İşte Yol Arkadaşım'ın konusu ve oyuncuları!
Abone Olgoogle-news

Bedran Güzel'in yönettiği; İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerini paylaştığı 'Yol Arkadaşım', bir telefon uygulaması ile tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan iki adamın yol maceraları etrafında dönüyor. İşte, filme dair merak edilenler...

Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı Yol Arkadaşım filmde; Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Kınay ve Aslı Bekiroğlu gibi isimler rol alıyor. İşte, Yol Arkadaşım filminin genel konusu...

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle