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Yıldız'lı Kuruçeşme...“Bizim millet normal değil, insan ağlamak ister mi"

#Yıldız Tilbe#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Çat Kapı
Yıldızlı Kuruçeşme...“Bizim millet normal değil, insan ağlamak ister mi

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde Türk pop müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, ikinci kez sevenleriyle buluştu.

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Sahneye ‘Delikanlım’ şarkısıyla çıkan Tilbe, ard arda seslendirdiği hitleri ve danslarıyla büyük alkış aldı. “El Adamı”, “Vazgeçtim”, “Aşk Laftan Anlamaz ki”, “Çat Kapı” gibi en sevilen parçalarını söyleyen Yıldız Tilbe’ye Kuruçeşme’yi dolduran yüzlerce müziksever de hep bir ağızdan eşlik etti. Romantik şarkılarla duygusal anlar yaşatan Yıldız Tilbe, hareketli şarkılarda da Kuruçeşme’yi ayağa kaldırdı. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe, sahne performansıyla adeta büyüledi.

Yıldızlı Kuruçeşme...“Bizim millet normal değil, insan ağlamak ister mi

“BİZİM MİLLET NORMAL DEĞİL!”
Konser esnasında slow şarkı mı, hareketli şarkı mı istiyorsunuz diye seyirciye soran Tilbe, duygusal şarkıların istek almasının üzerine “Bizim millet normal değil, insan ağlamak ister mi?” diyerek izleyenleri güldürdü.
Sevenleri için özenle hazırlandığını söyleyen Tilbe’nin “Kendini nasıl düzelteceksin diye bazen uzun uzun aynaya bakıyorum. Ama her şey sizin için. Bence güzel görünüyorum. Sizce?” sorusuna sevenlerinden güçlü alkış ile karşılık geldi.

Yıldızlı Kuruçeşme...“Bizim millet normal değil, insan ağlamak ister mi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yıldız Tilbe#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Çat Kapı

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