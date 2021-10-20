Yıldız'lı Kuruçeşme...“Bizim millet normal değil, insan ağlamak ister mi"

Sahneye ‘Delikanlım’ şarkısıyla çıkan Tilbe, ard arda seslendirdiği hitleri ve danslarıyla büyük alkış aldı. “El Adamı”, “Vazgeçtim”, “Aşk Laftan Anlamaz ki”, “Çat Kapı” gibi en sevilen parçalarını söyleyen Yıldız Tilbe’ye Kuruçeşme’yi dolduran yüzlerce müziksever de hep bir ağızdan eşlik etti. Romantik şarkılarla duygusal anlar yaşatan Yıldız Tilbe, hareketli şarkılarda da Kuruçeşme’yi ayağa kaldırdı. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe, sahne performansıyla adeta büyüledi.
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