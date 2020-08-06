Yıldız geçidi

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Haber Giriş: 06.08.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

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KerkiSolfej, Açıkhava konserleri ile müziğin ünlü isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. 18-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek “Yıldızlı Geceler” adlı konser serisi kapsamında Sertab Erener, Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Ayta Sözeri, Mor ve Ötesi, Erol Evgin, Levent Yüksel ve Duman sahne alacak.

Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeniyle gerçekleşecek konserlerde, etkinlik alanı girişinde dezenfektan, maske gibi koruyucu donanımlar yer alacak ve tüm seyirciler maskeli olacak.

* Kenan Doğulu, 20 Ağustos Perşembe akşamı konser verecek.
* Mabel Matiz, 22 Ağustos Cumartesi akşamı sahneye çıkacak.
* Sertab Erener, 18 Ağustos Salı akşamı konser serisinin açılışını yapacak.
* Duman, 27 Ağustos’ta hayranlarıyla buluşacak.

 

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