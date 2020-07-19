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Yiğit Suba ilk single çalışması ‘Artık Herkes Gibisin’i yayınladı
Müzik kariyerine 90'lı yılların sonunda başlayan, pek çok farklı grupta yer alarak rock-reggae çalışmaları ve sahne performanslarına imza atan Yiğit Suba, ilk single’ı ‘Artık Herkes Gibisin’i yayınladı.
Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıda bas gitarı Volkan Konuk, gitarları Cem Sarıoğlu ve davulu Mert Alkaya çalıyor.
Sanatçının İstanbul’dan Gümüşlük’e uzanan kariyer yolculuğundan izler taşıyan şarkı, Spotify ve YouTube mecraları üzerinden dinlenebiliyor.
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