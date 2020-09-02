Yiğit Özşener, Simyacı’ya ses verdi

Özşener, Türkiye’de en çok okunan romanlar arasında yer alan eseri okurken hissettiklerini şöyle dile getirdi: “İnsan ister istemez kendisini kitabın içinde buluyor. Bu inanılmaz bir keyif; hem okumak, hem anlamak açısından. Özellikle de kendini anlamak ve dışarıda olan bitenlerin nelere işaret ettiğini anlamaya çalışmak.”