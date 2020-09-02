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Haber Giriş: 02.09.2020 - 09:05 | Son Güncelleme:

Yiğit Özşener, Simyacı’ya ses verdi

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Yiğit Özşener, Simyacı’ya ses verdi
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YİĞİT Özşener, sesli kitap uygulaması Storytel için stüdyoya girip Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun “Simyacı” adlı kitabını seslendirdi.

Özşener, Türkiye’de en çok okunan romanlar arasında yer alan eseri okurken hissettiklerini şöyle dile getirdi: “İnsan ister istemez kendisini kitabın içinde buluyor. Bu inanılmaz bir keyif; hem okumak, hem anlamak açısından. Özellikle de kendini anlamak ve dışarıda olan bitenlerin nelere işaret ettiğini anlamaya çalışmak.”

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