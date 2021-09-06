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Haber Giriş: 06.09.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Yeşilçam’dan bugüne aşk hikayesi

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Yeşilçam’dan bugüne aşk hikayesi

Başrollerinde Salih Güney, Arbil Tabur ve Gökhan Keser’i bir araya getiren “Yalancı Sevgilim” filminin çekimleri İstanbul, Kuzguncuk’ta başladı.

 Yapımcılığını Cinephone Entertainment’tan Enis Özkan ve Murat Çiçek’in yaptığı, yönetmenliğini Günay Günaydın’ın üstlendiği yapım, Yeşilçam’dan bugüne kadar gelen aşk hikayeleri tadında. Filmin konusu şöyledir; eski Yeşilçam oyuncusu Sami Bey, kendisini eve hapseder. Belgin, Sami Bey’e evleneceği haberini verir. Fakat Belgin, damada varlıklı bir ailenin kızı olduğu yalanını söylemiştir.

Yeşilçam’dan bugüne aşk hikayesi

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