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Haber Giriş: 16.10.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Yeşil sahalardan ‘kadına şiddete hayır’ mesajı

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Yeşil sahalardan ‘kadına şiddete hayır’ mesajı
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Görkem Uludüz’ün “Şöhretler Sahada” programı yenilenen formatıyla ekrana dönüyor.

Yeni sezon çekimleri Colortek Türkiye sponsorluğunda gerçekleştirilen program, yakında “Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada Kadın Futbolu” adıyla ulusal kanallarda seyirciyle buluşacak. Başta Ahmet Dursun olmak üzere Türk futbolunun önde gelen isimlerinin destek verdiği proje, kadınların futboldaki yeteneklerini gözler önüne serecek. Programda Müge İnan, Nihan Üçerler, Merve Nalçacı, Seher Yangaz, Ece Tekin, Meryem Aydemir, Melike Aydemir, Mine Yıldız, Şehriban Dülek, Cansu Kaya, Gülsüm Aygün, Esra Şahin, Eylem Eren ve Dilara Dağlı gibi başarılı kadın futbolcuların yeşil sahalardaki mücadeleleri yer alacak. Program, “Kadına şiddete hayır” ve “Futbol kadına yakışır” sloganlarıyla yayınlanacak.

Yeşil sahalardan ‘kadına şiddete hayır’ mesajı

 

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