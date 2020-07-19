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Haber Giriş: 19.07.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

Yenikapı’da yine Kenan rüzgarı

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Yenikapı’da yine Kenan rüzgarı
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KENAN Doğulu, “Tiktak’la Park Et Seyret” etkinlikleri kapsamında ilk konserini 26 Haziran’da vermiş, Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’ndeki organizasyon müzikseverlerden büyük ilgi görmüştü. Ünlü popçu ikinci konserine önceki akşam çıktı.

Konser, Doğulu’nun prodüktörlüğünü yaptığı Cem Pilevneli’nin performansıyla başladı. Pilevneli’nin ardından “Kız Sana Hayran” ile sahneye çıkan Kenan Doğulu, 2.5 saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yenikapı’da yine Kenan rüzgarı


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