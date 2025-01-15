Yeni yıl konserlerine geri sayım başladı

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Ekim ayında verdiği konserle Barselona’da uluslararası arenaya açılan Limak Filarmoni Orkestrası, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü geleneksel yeni yıl konserleriyle Şubat ayında İstanbul ve Ankara’daki sanatseverlerle bir araya gelecek. ‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’ isimli konserlerde, geniş bir repertuvar müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul’dan Ankara’ya opera rüzgârı

Yeni yıl konserleri serisinin ilkini 17 Şubat’ta İstanbul Volkswagen Arena’da, ikinci konseri ise 19 Şubat’ta Ankara Congresium’da gerçekleştirecek. Bu eşsiz konserlerde, dünya çapında birçok büyük operada başrolleri seslendiren ve Berlin Staatsoper, Berlin Deutscheoper, Münih Bayerische Staatsoper, Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Napoli Teatro di San Carlo, Bolshoi Theatre, Wiener Staatsoper gibi prestijli sahnelerde adından söz ettiren ünlü tenor Murat Karahan, uluslararası opera sahnelerinin yıldızı, özellikle Verdi operalarındaki performanslarıyla tanınan lirik soprano Eleonora Buratto ve genç yaşına rağmen uluslararası ödüllerle başarısını kanıtlamış ve prestijli konser salonlarında sahne almış soprano Carolina López Moreno sahne alacak.

