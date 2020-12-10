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Haber Giriş: 10.12.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

Yeni single müjdesi

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Yeni single müjdesi
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Elektronik müzik tarzında yaptığı "Toprak" isimli albümle beğeni toplayan müzisyen Muzaffer Göçmen, yeni bir projeye imza atıyor.

Bir önceki albümünün yapımcılığını üstlenen R.K. Müzik'e teşekkürlerini ileten Göçmen, "Sevdiğim türde müzik yapıyorum ve aynı zamanda sosyal medyaya zaman ayırmayı seviyorum. İnsanların ilgi odağında olmak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Genç müzisyen, "'Daha Bitmedi' isimli single üzerinde çalıştığını da belirtti. 

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