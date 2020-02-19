Yeni single heyecanı

Gökhan Holat Music etiketiyle yayınlanan şarkı, ilk haftasından ilgi gördü. Anaç’ın single’ı iTunes Store’un ‘en popüler şarkılar’ ve ‘en çok indirilenler’ listesinde zirveye çıktı. Sözü Nezih Üçler’e, müziği Üçler ile Gökhan Holat’a ait şarkının düzenlemesini de Holat yaptı. Şarkının klibindeyse etkileyici İstanbul manzaralarına yer verildi.