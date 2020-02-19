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Haber Giriş: 19.02.2020 - 15:51,Son Güncelleme:/

Yeni single heyecanı

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Yeni single heyecanı

Mehmet Anaç, “Acıya Sevdalandık” adını verdiği yeni single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Gökhan Holat Music etiketiyle yayınlanan şarkı, ilk haftasından ilgi gördü. Anaç’ın single’ı iTunes Store’un ‘en popüler şarkılar’ ve ‘en çok indirilenler’ listesinde zirveye çıktı. Sözü Nezih Üçler’e, müziği Üçler ile Gökhan Holat’a ait şarkının düzenlemesini de Holat yaptı. Şarkının klibindeyse etkileyici İstanbul manzaralarına yer verildi.

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