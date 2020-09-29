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Haber Giriş: 29.09.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Yeni sezon ekimde başlıyor

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Yeni sezon ekimde başlıyor
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DasDas Sahne, ekim ayında kapılarını yeni tiyatro sezonu için açıyor.

Şener Şen’i yeniden sahnelerle buluşturan “Anadolu Efes katkılarıyla: Zengin Mufağı” oyunu 1-2 Ekim’de DasDas Sahne’de tiyatroseverlerin karşısında olacak. 9 Ekim’de DasDas prodüksiyonu oyunlarından “Anadolu Efes katkılarıyla: Westend/Batının Sonu” sahnelenecek. 14 ve 30 Ekim’de ise DasDas’a Craft Tiyatro’nun bünyesindeki Bergüzar Korel’in tek kişilik oyunu “Kızlar ve Oğlanlar” konuk olacak. 16 Ekim’de ise DasDas’ın klasikleşen oyunu ‘Joseph K.’ sahnede olacak.

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