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Haber Giriş: 20.08.2020 - 13:51 | Son Güncelleme:

Yeni şarkısı "Olayın Neydi ki"

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Yeni şarkısı "Olayın Neydi ki"
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Hassan Rumi, yeni şarkısı "Olayın Neydi ki"nin 53 farklı ülkede listelere girdiğini söyledi.

Konya’da dünyaya gelen Fethiye’de büyüyen Hassan Rumi’nin söz ve müziği kendine ait olan, aranjörlüğünü Ataberk Önal ve Emre Öztürk’ün üstlendiği “Olayın Neydi Ki” şarkısı 53 farklı ülkede listelere girdi. Hassan Rumi, şarkısının başarısını Bebek Pulihoz Grand House'ta dostlarıyla pasta keserek kutladı. Hassan Rumi’nin söz ve müziği kendisine ait olan, aranjörlüğünü Ataberk Önal ve Emre Öztürk’ün üstlendiği “Olayın Neydi Ki” şarkısı  beğeni topladı. Şarkının sinematografik klibini 3 yönetmen Ecem Becerikli, Hasip Arvas ve Ziya Kino yönetti.

 

 

 

 

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