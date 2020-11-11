Yeni kitabı “en çok satanlar” listesinde

Çok kısa süre içinde 40 bin adet satan kitap için Alfa Yayınevi 7’nci baskıya girdi. Avrupa ve Amerika için İngilizceye çevrilmekte olan kitap, 2021’de tüm dünyada satışa başlayacak. Bu arada serinin ikinci bölümü “Ve Sana Bunu Hiç Kimse Söylemedi” 2021’de yayınlanacak.