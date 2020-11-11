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Yeni kitabı “en çok satanlar” listesinde
Almula Merter Churm’ün yeni kitabı “Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır”, “en çok satanlar” listelerinde zirveye çıktı.
Çok kısa süre içinde 40 bin adet satan kitap için Alfa Yayınevi 7’nci baskıya girdi. Avrupa ve Amerika için İngilizceye çevrilmekte olan kitap, 2021’de tüm dünyada satışa başlayacak. Bu arada serinin ikinci bölümü “Ve Sana Bunu Hiç Kimse Söylemedi” 2021’de yayınlanacak.
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