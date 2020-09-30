Yeni kitabı 4. baskıda

İlk üç baskı satışa çıkar çıkmaz tükendi. Alfa Yayınevi, yoğun istek üzerine kitabın dördüncü baskısını okura sundu. Kitabı alanlar ayrıca “karekod” sürpriziyle karşılaştı. Eserin bazı sayfalarında çeşitli karekodlar bulunuyor. Kitabı okuyanlar, bu kodlar vasıtasıyla internette hikâyeye uygun sayfalara yönlendiriliyor.