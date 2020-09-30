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Yeni kitabı 4. baskıda
YAZAR Almula Merter Churm’ün “Kelebeğin Zamanı” adlı roman serisinin ilk kitabı “Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır” okurdan büyük ilgi gördü.
İlk üç baskı satışa çıkar çıkmaz tükendi. Alfa Yayınevi, yoğun istek üzerine kitabın dördüncü baskısını okura sundu. Kitabı alanlar ayrıca “karekod” sürpriziyle karşılaştı. Eserin bazı sayfalarında çeşitli karekodlar bulunuyor. Kitabı okuyanlar, bu kodlar vasıtasıyla internette hikâyeye uygun sayfalara yönlendiriliyor.
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