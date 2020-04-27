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Haber Giriş: 27.04.2020 - 17:21,Son Güncelleme:

Yeni iddia: Hayatları kitap olacak

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Yeni iddia: Hayatları kitap olacak
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İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Meghan Markle ile Prens Harry hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre çift iki gazeteciyle anlaştı ve onlara aileden ayrılık sürecine ilişkin tüm bilgileri verecekler. İki gazeteci de bunları kitap haline getirecek.

İddialara göre kitabın adı “Ayrıntılarıyla Modern Kraliyet Ailesi: Harry ve Meghan’ın Gerçek Dünyası” olacak. Kitabı kaleme alacak iki gazeteciden birinin Omid Scobie olacağı ileri sürüldü.

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