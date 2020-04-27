Yeni iddia: Hayatları kitap olacak

Buna göre çift iki gazeteciyle anlaştı ve onlara aileden ayrılık sürecine ilişkin tüm bilgileri verecekler. İki gazeteci de bunları kitap haline getirecek.

İddialara göre kitabın adı “Ayrıntılarıyla Modern Kraliyet Ailesi: Harry ve Meghan’ın Gerçek Dünyası” olacak. Kitabı kaleme alacak iki gazeteciden birinin Omid Scobie olacağı ileri sürüldü.