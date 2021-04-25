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Haber Giriş: 25.04.2021 - 08:22 | Son Güncelleme:

Yeni filmin adı ‘Bursa Bülbülü’

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Yeni filmin adı ‘Bursa Bülbülü’

ÜNLÜ komedyen Ata Demirer, Hülya Koçyiğit’in TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

Demirer, “Eyvah Eyvah” serisinin çok sevildiğini ve seyircinin devamının çekilmesini istediğini söyledi: “Seyirci, ‘Tamam abi güzel de niye ‘Eyvah Eyvah 4’ yapmıyorsun, bize zaman kaybettiriyorsun?’ diyor. Ama benim bir tane hayatım var ve çeşitlilik katmaya, kendimden başka şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Yoksa ‘Eyvah Eyvah 4’ tabii ki yapılır. Pandemi başladığında bir senaryo yazmaya başladım. Herhalde yaz başında bitirmiş olacağım. Bu, 1980’li yıllarda Bursa’da geçen bir film. İsmi de ‘Bursa Bülbülü’. Ayrıca içinde bol bol müziğin olduğu bir hikâye.”

 

 

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