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Yazar Ayşe Erbulak'ın 7’nci romanı raflarda
Yazar Ayşe Erbulak, “Cinayet A.Ş.” adını verdiği 7’nci polisiye romanını tamamladı.
Erbulak’ın Norveç bağlantılı cinayetleri konu edindiği bu yeni eseri, Eksik Parça Yayınları tarafından okura sunuldu. “Siz hiç birini öldürmek istediniz mi?” alt başlığıyla raflardaki yerini alan “Cinayet A.Ş.”, yazarın bir önceki eseri “Cinayet Sınıfı Başkanı”nın kahramanları Ela ve Ali’nin 10 yıl sonra nerede olduklarını anlatıyor.
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