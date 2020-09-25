Yazar Ayşe Erbulak'ın 7’nci romanı raflarda

Erbulak’ın Norveç bağlantılı cinayetleri konu edindiği bu yeni eseri, Eksik Parça Yayınları tarafından okura sunuldu. “Siz hiç birini öldürmek istediniz mi?” alt başlığıyla raflardaki yerini alan “Cinayet A.Ş.”, yazarın bir önceki eseri “Cinayet Sınıfı Başkanı”nın kahramanları Ela ve Ali’nin 10 yıl sonra nerede olduklarını anlatıyor.