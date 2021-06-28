Yaz konserleri yeniden başlıyor

KERKİ Solfej Yaz Konserleri için geri sayım başladı. Temmuz ayında başlayacak etkinlikte; Kenan Doğulu, Sertab Erener, Mabel Matiz, Erol Evgin, Candan Erçetin, Funda Arar, Ferhat Göçer, Zülfü Livaneli, Yıldız Tilbe, Duman, Cem Adrian, Karsu, Mor ve Ötesi, Evgeny Grinko, Doğu Demirkol, Ayta Sözeri, Buray, Levent Yüksel, Tuğba Yurt, Gazapizm ve Yüzyüzeyken Konuşuruz sevenleriyle bir araya gelecek. Sanatçılar, sezon boyunca Bodrum Antik Tiyatro, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, Marmaris Amfi Tiyatro, Datça Açıkhava Tiyatrosu, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, Alanya Açıkhava Tiyatrosu ve Antalya Açıkhava’da sahneye çıkacak. Pandemi sebebiyle konser alanlarına HES koduyla giriş yapılabilecek. Ayrıca etkinlik alanı girişlerinde dezenfektan, maske gibi koruyucu donanımlar sağlanacak.

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