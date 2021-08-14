Yaz konserleri

Birbirimizi müzikle iyileştirebiliriz

Mor ve Ötesi önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde hayranlarının karşısına çıktı. Kerki Solfej’in organizasyonuyla sevenleriyle bir araya gelen grup, konserine “Güneşi Beklerken” şarkısıyla başladı.

Vokal Harun Tekin, “Burada yeniden olmak her şeye rağmen çok değerli. Başımızı depresyondan kaldıramayacağımız felaketlerle dolu bir dünyadan sizinle 2 saatliğine de olsa kopmak istiyoruz” dedi.

Grup, dünden bugüne sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Finalde Tekin, “Bu akşam buraya gelerek bize umut ve şifa verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Birbirimizi yalnızca müzikle iyileştirebiliriz” açıklamasını yaptı. Hayranlarının yoğun alkışlarıyla yeniden sahneye çıkan grup, “Uyan” şarkısıyla geceyi noktaladı. Sayit DURMAZ

Şarkıların yaşanmışlıkları vardır

Ferhat Göçer önceki akşam Bodrum Yalıkavak’taki Günay Restoran’da sahneye çıktı. Konserine “Cennet”le başlayan Göçer, aşk şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan söz yazarı Neşe Seçil’le “Sorarlarsa” şarkısını söylediler. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ferhat Göçer, “Bütün şarkıların bir yaşanmışlığı vardır” dedi.

Ruhunuza dokunacağım

Fedon önceki akşam Bodrum Sahne Küfe’de hayranlarıyla buluştu. Açılışı “Aşığınım” şarkısıyla yapan şarkıcı, “Çok zor günlerden geçiyoruz. Hep birlikte üstesinden geleceğiz. Sizlere bu gece Fedon’u yaşatacağım. Fedon şarkılarıyla ruhunuza dokunacağım” dedi.

Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Nuri Alço ve eşi Burcu Sezginoğlu da vardı. Fedon, oyuncunun kendisine bir kadeh şampanya göndermesi üzerine “Nuri’cim sen genelde gazoz gönderirdin” diyerek herkesi güldürdü.

Sahnede çıplak ayak

Candan Erçetin önceki akşam BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında, Maximum Uniq Açıkhava’da sahne aldı. Açılışı “Parçalandım” şarkısıyla yapan sanatçı, “Bu şarkıyı özellikle seçtim. Toparlayacağız hep beraber” dedi. Gece boyunca iki farklı kıyafet giyen Erçetin, performansının ikinci yarısında çıplak ayakla sahne aldı.

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