Yaz etkinliklerine geri sayım başladı

Açılışı 14 Temmuz akşamı Kenan Doğulu yapacak. 17 Temmuz’da ise Şener Şen “Zengin Mutfağı” oyunuyla sahnede olacak. Doğu Demirkol, 5 Temmuz’da stand-up gösterisini sergileyecek. Nazım Hikmet’in ölümünün 54. yıl dönümü için Genco Erkal’ın “Yaşamaya Dair” 7 Ağustos’ta izleyicisinin karşısına çıkacak. Türk tiyatrosunun duayeni Nejat Uygur tarafından uyarlanarak, Süheyl&Behzat Uygur tarafından sahnelenen “Süt Kardeşler” de 18 Ağustos’ta sahnede olacak. Sagopa Kajmer 31 Temmuz’da, Melek Mosso 2 Ağustos’ta, Cem Adrian 11 Ağustos’ta, Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio 13 Ağustos’ta, Haluk Levent 20 Ağustos’ta, Büyük Ev Ablukada 27 Ağustos’ta açık havada konser verecek.





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