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Haber Giriş: 12.06.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Yavuz Sultan Selim’in hayatına dev prodüksiyon

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Yavuz Sultan Selim’in hayatına dev prodüksiyon

Yavuz Sultan Selim’in hayatı, dev bir prodüksiyonla beyazperdeye taşınıyor.

Yapımcılığını CY Medya’nın üstlendiği “Yavuz: Adaletin Kılıcı” adlı projenin cast çalışmalarına başlandı. Türk ve yabancı oyuncuların yer alacağı filmin çekimleri 2022’de Fas’ta yapılacak.

Film, Yavuz Sultan Selim’in Osmanlı İmparatorluğu’nun kaderini, hatta dünya tarihini değiştiren seçimlerini, iç hesaplaşmalarını ve başarılarını konu alacak.

Yapım, 2023 yılında vizyona girecek.

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