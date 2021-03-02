Yavuz Sultan Selim'in hayatı beyaz perdeye aktarılacak

"Zamanın İskender'i" olarak tanınan Yavuz Sultan Selim'in hayatı, beyazperdeye aktarılacak.

Mekke ve Medine'nin hizmetkarı anlamına gelen "Hadimü’l-Haremeyn" unvanının da sahibi olan Yavuz Sultan Selim'i anlatan filmin, 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.

Yapımcı Halit Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin kast çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şimdiye kadar Sultan Selim'i konu alan bir filmin birçok kez yapılmaya çalışılsa da hep yarım kaldığı değerlendirmesini paylaştı.

Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman üzerine birçok dizi ve film çalışması yapıldığına işaret eden Arabacı, Sultan Selim'in Osmanlı İmparatorluğu'na yön vermiş, ciddi çaba sarf etmiş ve kısa süren yönetimine rağmen hiç sarayda oturmamış bir padişah olduğunu dile getirdi.

Arabacı, Sultan Selim'i dünyaya tanıtmayı amaçladıklarının altını çizerek, filmde, Mısır seferiyle Hicaz'ın egemenliğinin Osmanlılara geçtiği dönemi ele alacaklarını aktardı.

Yavuz Sultan Selim'le ilgili bir kütüphane kurduklarını kaydeden Arabacı, şu bilgileri verdi: "Bizim toplumumuzda Yavuz Sultan Selim çok eleştirilen bir padişah. Ama ben çok hassasiyetli, güzel ve global bir film ortaya çıkartacağımızı düşünüyorum. Ciddi bir ekip var. Tabii ki senaryodan kostümlere kadar araştıran tarihçi arkadaşlarımız, o dönemi çok iyi bilen insanlar var. Liyakatli insanlarla çalışmak çok keyifli. Benim de çocukluğumdan itibaren tarih merakım vardı. Kendi çapımda ciddi araştırmalar yaptım. O ekibin içinde bulunmak ve onlarla bu konuları istişare etmek ve öğrenmek çok keyifli geliyor."

Arabacı, projenin hazırlık aşamasında görev alan ekip arkadaşlarının, Sultan Selim ile ilgili yazılmış kitapların hemen hepsini okuduğunu vurguladı.

Muallim filmi, Fransa'da eğitim alarak, kimliğine yabancılaşan Muallim Ali'yi anlatıyor

Halit Arabacı, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 2 yıl önce başladıkları, "Muallim" filmine de değinerek, 20. yüzyıl başının Osmanlısında, devlet tarafından Fransa'ya mühendislik eğitimi için gönderilen ve kimliğine yabancılaşarak ülkesine dönen Muallim Ali'nin hikayesini işlediklerini söyledi.

Filmin hazırlık ve senaryo sürecinin çok uzun sürdüğünü dile getiren Arabacı, "Çok fazla insan, gerçekten ciddi emek sarf etti. Muallim'in baş karakteri Ali, Fransa'ya gitmiş, orada eğitim almış bir mühendis, bir Jön Türk. Daha sonra memlekete geliyor ve sürgün ediliyor. Film, yaşanmış bir hikayeden bahsediyor. Aslında o zamanda başlayan bir aydın sorununu da anlatıyor." dedi.

Verimli bir çalışma olduğunu kaydeden Arabacı, şöyle devam etti: "Yani sadece bir sinema filmi değil, aynı zamanda mesajı olan da bir film oldu. Süreci bitirdik. Güzel bir film olduğuna inanıyoruz. Şirketimizin ilk sinema filmiydi. Çok keyifliydi. Bu sektörün içinde olmak da çok keyifliydi. Filmi pandemi sürecinden dolayı geçen yıl vizyona sokamadık. İnşallah bu yıl 24 Kasım'da veya daha öncesinde belirlediğimiz bir tarihte vizyona sokacağız."

Arabacı, Muallim'in Manisa Kula'da gerçekleşen çekimlerinin 5 hafta sürdüğünü aktararak, "İzmir'de de birkaç sahnemiz oldu. Zorlu bir süreçti. Sıcaklığın 45, 50 dereceleri bulduğu bir dönemdi. Kula, çok sıcak bir yer. Oyuncularımız gerçekten fedakarca, canla başla çalıştılar." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı ve Kutsal Emanetler üzerine film projeleri yapılacak

2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" ilan edildiğine dikkati çeken Arabacı, Mehmet Akif Ersoy'un "Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." sözü üzerinden, İstiklal Marşı ile ilgili bir film çalışmasına başladıklarını kaydetti.

Yapımcı Arabacı, Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethinden sonra İstanbul'a getirdiklerinin yanı sıra çeşitli İslam ülkelerinden derlenen "Kutsal Emanetler"le ilgili bir belgesel çekeceklerini de sözlerine ekledi.

Tekirdağ Kapaklı'da bir film platosu kurma hazırlığı içerisinde olduğunu aktaran Arabacı, şöyle konuştu: "Platoyu, bir buçuk yıl içinde bitirebileceğim. Geniş bir arazide, hem dönem hem de bilim kurgu gibi filmlerin de çekilebileceği platolar yapma hayalim var. Bunun haricinde Afrika ülkeleriyle ticaret yapıyorum. Çad'a gittiğim zaman uzun yıllardır işlemeyen bir sinemayı dolaştım ve gezdim. Çok kötü durumda. Oranın restorasyonuna da başlamak istiyorum. Muallim filmini mümkünse eş zamanlı olarak orada da vizyona sokmayı düşünüyorum. Aynı zamanda bu yıl temmuz, ağustos ayında Çad'ta kendi folklorumuzu, kültürümüzü tanıtabileceğimiz bir festival yapmak istiyorum. Açık hava sinemasında birkaç filmi seyrettirmek istiyorum."