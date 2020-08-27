Yasin Obuz'dan yeni şarkı

Yeni şarkısının ana kayıtları için stüdyoya giren Yasin Obuz, Eylül ayının ilk haftasında şarkısını yayınlayacağını açıkladı. Aranjörlüğünü Denizkan Boz’un yaptığı şarkının kayıtlarını, mix ve mastering’ini de Buğra Kunt yaptı. Kısa sürede Deniz Akkabak yönetmenliğinde klip çekimleri yapılacak şarkının Eylül’ün ilk haftasında yayınlanması bekleniyor.