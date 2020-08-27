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Haber Giriş: 27.08.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

Yasin Obuz'dan yeni şarkı

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Yasin Obuz'dan yeni şarkı
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Survivor 2020'nin en renkli yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz yeni şarkısını tamamladı.

Yeni şarkısının ana kayıtları için stüdyoya giren Yasin Obuz, Eylül ayının ilk haftasında şarkısını yayınlayacağını açıkladı. Aranjörlüğünü Denizkan Boz’un yaptığı şarkının kayıtlarını, mix ve mastering’ini de Buğra Kunt yaptı. Kısa sürede Deniz Akkabak yönetmenliğinde klip çekimleri yapılacak şarkının Eylül’ün ilk haftasında yayınlanması bekleniyor.

 

 

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