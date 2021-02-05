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Haber Giriş: 05.02.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

Yasin Obuz’dan İstanbul City şarkısı

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Yasin Obuz’dan İstanbul City şarkısı
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ÂLÂ şarkısıyla Youtube’da büyük ilgi gören Yasin Obuz, yeni single çalışması "İstanbul City" yi Goed Music etiketi ile çıkardı. Şarkının sözleri Furkan Gügercin ve Ataberk Kurnaz’a, bestesi ve düzenlemesi ise Yiğit Seferoğlu'na ait. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen klip, Ömer Çelik imzası taşıyor.

 

Yasin Obuz İstanbul City isimli şarkısını ilk kez Tik Tok Masası Youtube ‘dan paylaştı.Sunuculuğunu Tik Tok fenomenlerinden ikizler Oğuz Bay ve Uğur Bay ‘ın yaptığı aynı zamanda Sercan Yıldırım, Deniz Yıldız ,Sema Akpınar ,Berfin Mis, Sudde Özcan ,Duygu Aycan ‘ın katılımlarıyla sohbet eşliğinde hayranlarının beğenisine sundu.

Yasin Obuz’dan İstanbul City şarkısı

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