Yaşamak Güzel Şey filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte filmin ayrıntıları

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Tahir Çonka'nın yapımcılığındaki filmde Saçıntı'nın yanı sıra Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Merve Hazer, Renan Bilek, Reha Özcan, Onur Dilber, Bahar Süer ve Seyithan Özdemir gibi isimler rol aldı. İşte, filmin ayrıntıları...

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ OYUNCULARI

Yaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları arasında Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan gibi isimler bulunuyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU

Müfit’in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan film “Yaşamak Güzel Şey” Kanal D’de ekrana geliyor. Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.