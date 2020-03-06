'Yarmani Moda Gurusu' 8 yıl sonra seyirciyle buluşuyor

“Paris’in Sırrı” adıyla gösterime girecek yeni versiyon için çekilen sahnelerde Şafak Sezer kamera karşısına geçti. Erzincanlı Sırrı Derman karakterine hayat veren oyuncu, çekimlerde karşısında Paris Hilton varmış gibi rol yaptı. Paris Hilton’la evlenmeyi kafasına koyan ve reklam çekimi için Antalya’ya gelen ünlü yıldıza ulaşmaya çalışırken bir moda gurusuna dönüşen Sırrı Derman’ın komik hikâyesini konu alan filmi Barış Denge yönetti. Kadrosunda geçen yıl yaşamını yitiren usta oyuncu Ayşen Gruda’nın yanı sıra Volkan Güleç, Mehmet Kavasoğlu, Burcu Görek, Turan Selçuk Yerlikaya ve İrem Mercan’ın da yer aldığı filmin vizyon tarihi ise 17 Nisan.