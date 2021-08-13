MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriYarım Kalan Aşklar, Fransa’ya gidiyor!
GeriKeyif Yarım Kalan Aşklar, Fransa’ya gidiyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 13.08.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

Yarım Kalan Aşklar, Fransa’ya gidiyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yarım Kalan Aşklar, Fransa’ya gidiyor!

Başrollerini Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in paylaştığı “Yarım Kalan Aşklar” dizisi, Avrupa’nın 2011 yılından bu yana en önemli televizyon içerikleri festivali arasında yer alan Series Mania’ya seçildi.

 Dizi, 2018’den beri Fransa’nın Lille şehrinde gerçekleşen festivalin Forum Exclusives bölümüne seçilen 21 yapım arasında Türkiye’den listeye giren tek proje oldu. Yapımını TIMS&B Productions’ın üstlendiği, dijital platformda yayınlanan dizinin ilk iki bölümü, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde dev ekranda gösterilecek. Yönetmen koltuğunda Umur Turagay’ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur’un kaleme aldığı “Yarım Kalan Aşklar”, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz bir kişinin bedeninde dünyaya geri dönen Ozan’ın yaşadıklarını anlatıyor.

Yarım Kalan Aşklar, Fransa’ya gidiyor

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi