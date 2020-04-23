Yalın'dan 23 Nisan sürprizi

Orkestra arkadaşlarıyla 'Cumhuriyet' şarkısını çalarken, evlerinden çektikleri videoları birleştiren Yalın, 23 Nisan'a özel bir klip hazırladı. Orkestra ekibinden çocuk sahibi olan müzisyenlerin çocukları da videoda babalarına eşlik etti. "Çocukluğumuzun, belki de ömrün ilk kafiyesi; 23 Nisan! Neşe doluyor insan!" sözleri ile videoyu paylaşan Yalın, "23 Nisan'ımızın 100'üncü yılı kutlu olsun!" dedi.