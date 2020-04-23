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Haber Giriş: 23.04.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

Yalın'dan 23 Nisan sürprizi

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Müzisyen Yalın Instagram hesabı üzerenden 23 Nisan'a özel bir video paylaştı.

Orkestra arkadaşlarıyla 'Cumhuriyet' şarkısını çalarken, evlerinden çektikleri videoları birleştiren Yalın, 23 Nisan'a özel bir klip hazırladı. Orkestra ekibinden çocuk sahibi olan müzisyenlerin çocukları da videoda babalarına eşlik etti. "Çocukluğumuzun, belki de ömrün ilk kafiyesi; 23 Nisan! Neşe doluyor insan!" sözleri ile videoyu paylaşan Yalın, "23 Nisan'ımızın 100'üncü yılı kutlu olsun!" dedi.

 

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