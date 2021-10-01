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Yalan Rüzgarı dizisiyle tanınan Michael Tylo hayata veda etti

#Michael Tylo#Yalan Rüzgarı#Pembe Dizi
Yalan Rüzgarı dizisiyle tanınan Michael Tylo hayata veda etti

Rol aldığı pembe dizilerle tanınan ünlü oyuncu Michael Tylo 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü aktörün ölümü öğretim görevlisi olarak görev yaptığı Nevada Üniversitesi tarafından duyuruldu. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Örnek bir arkadaş, meslektaş, öğretmen ve sanatçıydı. Çok seçkin ve zengin bir kariyere sahipti, ancak başarıları konusunda alçakgönüllüydü. Ailesini çok sevdi ve mutlu bir hayat yaşadı ama bizi çok erken terk etti. Onu çok özleyeceğiz ancak Michael'ın üniversitemize ve dünyaya kattığı her şey için derin bir minnettarlık duyuyoruz" denildi.

BİRÇOK ÜNLÜ YAPIMDA YER ALDI

1980’lerde televizyona "Another World" dizisiyle adım atan Tylo, daha sonra televizyon dünyasının en popüler dizilerinden olan "Yol Gösterici Işık", "All My Children", "Yalan Rüzgarı"  "The Bold and the Beautiful" ve "General Hospital" da yer aldı.

 

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#Michael Tylo#Yalan Rüzgarı#Pembe Dizi